Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Öğretmenler Günü mesajı

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, öğretmenlerin sevginin ve fedakarlığın timsali olduğunu belirtti.

Toplumun mimarı olan öğretmenlerinin geleceklerini inşa eden en değerli rehberleri olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kutsal mesleği büyük bir özveriyle icra eden tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Öğretmenlik, yalnızca bir meslek değil, bir insanlık görevi ve gelecek nesillere dokunan bir ilham kaynağıdır. Öğretmenlerimizin ellerinde şekillenen gençlerimiz yarınlarımızın güvencesidir. Onların fedakarlıkları, bizlere ışık tutan birer meşale olmuştur. Bu kutsal görevi yerine getirirken zorluklara göğüs geren, kırsalda, şehirde ve her şartta evlatlarımızın yolunu aydınlatan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmetle yad ederken, görevi başındaki tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum. Eğitim uğruna şehit düşen kahraman öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyorum. Geleceğimizi aydınlatan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."