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        Midyat'ta öğretmenler için tiyatro oyunu sahnelendi

        Midyat Belediyesi tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:59 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:01
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        Midyat'ta öğretmenler için tiyatro oyunu sahnelendi
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        Midyat Belediyesi tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tiyatro oyunu sahnelendi.

        Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'nda, Midyat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Tuncer Cücenoğlu’nun yazdığı kadına şiddet konusunu ele alan "Kadın Sığınağı" adlı oyun sahnelendi.

        Etkinliğe, Midyat Belediye Başkan Vekili Fatima Mete, Belediye Başkan yardımcıları Abdurrahim Çelik ve Ali Alptekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, öğretmenler ve aileleri katıldı.

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