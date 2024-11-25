Mardin'de çeşitli suçlardan arananlar ile firari hükümlülerin bulunduğu 50 kişi yakalandı
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan arananların bulunduğu 50 kişi yakalandı.
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan arananların bulunduğu 50 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 18-24 Kasım'da kent genelinde çalışma yapıldı.
Çalışmada, aralarında "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 2 kişinin de olduğu 50 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 38'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 12 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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