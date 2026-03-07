Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 13:38
        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


        Uncu, yaptığı açıklamada, kadınların sevgileriyle, merhametleriyle, sabırları ve fedakarlıklarıyla aileyi ayakta tutan, topluma yön veren en önemli güç olduğunu belirtti.

        Bir toplumun gücünün, kadınlarına verdiği değerle ölçüldüğünü anlatan Uncu, şunları kaydetti:

        "Bu nedenle kadınlarımızın hayatın her alanında güçlü, aktif ve söz sahibi olması büyük önem taşımaktadır. Kadınlarımız bugün eğitimden ekonomiye, siyasetten sosyal hayata kadar birçok alanda önemli sorumluluklar üstlenmekte ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti hükümetleri döneminde kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayattaki konumunu güçlendirmek adına çok önemli adımlar atılmıştır. Kadınlarımızın eğitimde, istihdamda ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü şekilde yer alması için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Kadına verilen değer, toplumun geleceğine verilen değerdir. Güçlü kadın, güçlü aileyi güçlü aile ise güçlü Türkiye'yi inşa eder."

        Uncu, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere emeği, sabrı ve fedakarlığıyla hayata anlam katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

