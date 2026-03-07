Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 12:45 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, ekiplerce kentin huzur ve güvenliği için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, ilçede yapılan kontrollerde dört şüpheli üzerinde 41.79 gram esrar ele geçirildi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 600 liraya da el konuldu.

        Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Paylaşımda, "Gençlerimizin umutlarını karartan, toplumumuzun huzurunu bozan uyuşturucuya karşı mücadelemiz; durmadan, yılmadan ve kararlılıkla sürecektir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

