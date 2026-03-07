Canlı
        Nusaybin'de deprem tatbikatı yapıldı

        Nusaybin'de deprem tatbikatı yapıldı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 11:18
        Nusaybin'de deprem tatbikatı yapıldı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Gazipaşa Ortaokulunda düzenlenen programda, AFAD uzmanları tarafından, öğrencilere sarsıntı anında yapılması gerekenler ve tahliye süreçleri uygulamalı olarak anlatıldı.

        Tatbikatta, senaryo gereği sirenlerin çalmasıyla öğrenciler sınıflarında "çök–kapan-tutun" hareketi ile güvenli korunma pozisyonu aldı.

        Ardından öğretmenlerin koordinasyonunda sınıflar ve okul binası güvenli şekilde tahliye edildi.

        Kaymakam Evren Çakır, afetlere karşı bilinçli bireyler yetiştirmenin önemine değinerek, öğrencilerin olası afet durumlarında doğru hareket etmelerinin önemli olduğunu belirtti.


        Tatbikata, AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan ve kurum müdürleri de katıldı.



