Mardin ve Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Mardin ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Mardin ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenledi.
Mardin ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 763 gram kokain, hassas terazi, muhtelif miktarlarda narkotik madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve döviz ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.
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