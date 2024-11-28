Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin ve Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Mardin ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:44 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin ve Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenledi.

        Mardin ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 763 gram kokain, hassas terazi, muhtelif miktarlarda narkotik madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve döviz ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        "Eşitlik sağlanmalı"
        "Eşitlik sağlanmalı"
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte

        Benzer Haberler

        Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Mardin Valiliğini ziyaret ett...
        Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Mardin Valiliğini ziyaret ett...
        Mardin'de iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de altyapı çalışmaları sürüyor
        Mardin'de altyapı çalışmaları sürüyor
        Mardin'de sürücüler zorunlu kış lastiği uygulaması konusunda uyarıldı
        Mardin'de sürücüler zorunlu kış lastiği uygulaması konusunda uyarıldı
        Mardin'de mevsimin ilk kar yağışı (2)
        Mardin'de mevsimin ilk kar yağışı (2)
        Mardin Valiliğinden kente yağan mevsimin ilk karına ilişkin videolu paylaşı...
        Mardin Valiliğinden kente yağan mevsimin ilk karına ilişkin videolu paylaşı...