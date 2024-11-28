Mardin ve Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 763 gram kokain, hassas terazi, muhtelif miktarlarda narkotik madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve döviz ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenledi.

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