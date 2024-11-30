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        Midyat'ta öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler yapılacak

        Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından Midyat ilçesinde öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 14:54 Güncelleme: 30.11.2024 - 14:54
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        Midyat'ta öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler yapılacak
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        Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından Midyat ilçesinde öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 4-5 Aralık'ta gerçekleştirilecek etkinlikte, "Yapay Zeka Çağında Çocuk Kitaplarının Önemi" başlıklı bir seminer ile "Yapay Zeka Çağında Bir Kitapsever Nasıl Yetiştirilir" ve "Çocuklara Yönelik Yaratıcı Yazarlık" konulu atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Projesi (ÜNİDES) kapsamında çocuk kitapları yazarı Tülin Kozikoğlu, öğrencilerle bir araya gelecek.

        Midyat Kaymakamlığı ve Midyat Belediyesinin de katkılarıyla Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesinde düzenlenecek etkinliğin ilk gününde 200 üniversite öğrencisi ile buluşacak olan Kozikoğlu, atölye çalışması gerçekleştirecek.

        Midyat Altunkaya Halk Kütüphanesinde 200 ilkokul öğrencisi ile bir araya gelecek olan Kozikoğlu, "Çocuklara Yönelik Yaratıcı Yazarlık" konulu bir atölye çalışması düzenleyecek.

        Üniversite öğrencilerinin sadece gözlemci olarak katılabileceği atölye çalışmasında ilkokul öğrencileri, uygulamalı olarak nasıl yaratıcı yazar olunacağı konusunda bilgilendirilecek.

        Etkinlikte ayrıca, Kozikoğlu'nun imzaladığı 200 kitap öğrencilere hediye edilecek.

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