Mardin'de evinin damını temizlediği sırada kayarak düşen ve kolu kırılan kişi hastaneye ulaştırıldı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde kar nedeniyle evinin damını temizlediği sırada düşme sonucu kolu kırılan kişi ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı kırsal Koyunlu Mahallesi'nde evinin damını temizlediği sırada kayarak düşen ve kolu kırılan Fatih İldeniz, yardım talebinde bulundu.

GAMER Koordinasyon Merkezi'nde karla mücadele çalışmalarını takip eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla, AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Dağlık ve zorlu arazi koşullarına rağmen AFAD paletli kar aracı ile bölgeye ulaşan ekipler, İldeniz'e ulaştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda İldeniz, AFAD ekipleri tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İldeniz, zorlu şartlara rağmen kendilerine ulaşarak yardım eden karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam edeceğini belirterek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.