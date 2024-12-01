AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Mardin'de konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Güçlü Türkiye'yi var ederek aynı heyecan ve azimle yarınları inşa etmeye devam edeceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Yenişehirlioğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı"na katıldı.

Burada konuşan Yenişehirlioğlu, birçok kez ziyaret ettiği diller ve dinler kenti Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AK Parti iktidarları döneminde ülkede önemli çalışmaların yapıldığına işaret eden Yenişehirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti sıradan bir siyasi teşekkül değil. Türkiye binlerce yıllık devlet tarihimiz içinde nasıl son halka ise AK Parti de bu büyük davanın günümüzdeki en son temsilcisidir. AK Parti’de siyaset yapmak demek öncelikle bu sorumluluğu üstlenmeye talip olmak demektir. Çünkü bu ciddi bir sorumluluktur."

Yenşiherlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 23 yıl önce millete hizmet etmek için bu kutlu yürüyüşe başladıklarını belirtti. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla hareket ettik. 'Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü' dedik. 'Millete efendilik yoktur hizmetkar olmak vardır' diye bir anlayışla hareket ettiğimiz ve buna inandığımız için belki 23 yıldır iktidarda kaldık." ifadelerini kullanan Yenişehirlioğlu, ilk günkü aşk, azim ve kararlılıkla milletin kendilerinde görmek istediği yerde bu davanın birer neferi olarak yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Yenişehirlioğlu, "Güçlü Türkiye'yi var ederek aynı heyecan ve azimle yarınları inşa etmeye devam edeceğiz. 23 yıl bizi ayakta tutan, rakiplerimize göre avantajlı kılan vasfımız hiç kuşkusuz ortak akla önem vermemiz. Kuruluşumuzdan beri farklı düşünceleri ortak akıl potasında buluşturan bir partiyiz. Eleştiriye özelikle yapıcı, yol gösterici eleştiriye her zaman açık olduk, açık olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.