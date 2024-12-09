Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yolu asfaltlanıyor
Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yolunun asfaltlanma çalışmalarına başlandı.
Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yolunun asfaltlanma çalışmalarına başlandı.
Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Midyat Belediyesi iş birliğinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki merkezin yolunda başlatılan asfaltlama çalışması sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, güzergah boyunca yol açma ve düzeltme çalışmalarının ardından yola PMT serdi.
Zeminin güçlenmesi için PMT seriminin sürdürüldüğü yola, daha sonra sıcak asfalt serimi yapılacak.
Yoldaki çalışmaların tamamlanmasıyla merkeze ulaşım daha konforlu hale gelecek.
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