Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yolu asfaltlanıyor

Zeminin güçlenmesi için PMT seriminin sürdürüldüğü yola, daha sonra sıcak asfalt serimi yapılacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Midyat Belediyesi iş birliğinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki merkezin yolunda başlatılan asfaltlama çalışması sürüyor.

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