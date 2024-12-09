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        Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yolu asfaltlanıyor

        Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yolunun asfaltlanma çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:22 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:29
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        Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yolu asfaltlanıyor
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        Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yolunun asfaltlanma çalışmalarına başlandı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Midyat Belediyesi iş birliğinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki merkezin yolunda başlatılan asfaltlama çalışması sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, güzergah boyunca yol açma ve düzeltme çalışmalarının ardından yola PMT serdi.

        Zeminin güçlenmesi için PMT seriminin sürdürüldüğü yola, daha sonra sıcak asfalt serimi yapılacak.

        Yoldaki çalışmaların tamamlanmasıyla merkeze ulaşım daha konforlu hale gelecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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