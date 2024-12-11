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        Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibine eğitim verildi

        Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibine teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:32
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibine eğitim verildi
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibine teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet İşler Daire Başkanlığı, olası afet durumlarına müdahale için kendi personelinden 36 kişilik arama kurtarma ekibi kurdu.

        AFAD İl Müdürlüğü işbirliğinde İtfaiye Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimle personele enkaza müdahale yöntemleri ve arama kurtarmada kullanılan ekipman ve bunların özellikleri anlatıldı.

        AFAD İl Müdürlüğünün eğitim parkurunda devam eden eğitimle de personele arama kurtarma çalışmalarında kullanılan kesici ve ayırıcı setler, beton dilici ve sismik ses dinleme cihazları, projektör ve hava yastıkları gibi ekipmanla uygulamalı eğitim verildi.

        Eğitimlerin ardından başarılı personele sertifika verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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