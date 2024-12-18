Mardin'de ambulans uçak 1 günlük bebek için havalandı

Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığınca, bebek için Mardin'e ambulans uçak gönderildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören, özofagus atrezisi (bebeğin yemek borusunun bir kısmının düzgün gelişmemesi) teşhisi konulan 1 günlük bebek Çiğdem B'nin, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

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