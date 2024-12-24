Mardin'de "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı
Mardin'de "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" kampanyasına ilişkin tanıtım toplantısı yapıldı.
Mardin'de "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" kampanyasına ilişkin tanıtım toplantısı yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumun toplantı salonunda Sağlık Hizmetleri Başkanlığının koordinatörlüğünde kentte uygulanacak kampanyaya ilişkin toplantı düzenlendi.
Kampanya ile ilgili hedef kitlelere yönelik eğitim ve tanıtım yapılması kararı alınan toplantıda, kampanyaya ilişkin görsel materyallerinin dijital ekranlarda sergilenmesi ve fermuar sisteminin sahada yapılacak uygulama ve eğitimlerle sürücülere tanıtılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı temsilcileri katıldı.
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