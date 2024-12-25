Midyat'ta kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi

Müsabakayı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç, Belediye Başkan yardımcıları Abdurrahim Çelik, Masum Cengiz, Midyat Devlet Hastanesi Müdürü Beyazıt Aslan, kurum amirleri ile kurum personelleri izledi.

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Vekili Asaf Demirdağ, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah ve AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

Midyat Belediyesi Atletik takımının üçüncü olduğu turnuvada, en centilmen takım ise Şehit Seyfettin Taş Ortaokulu takımı seçildi.

İlçedeki bir halı sahada düzenlenen final müsabakasında Midyat Belediyesi Gençlik takımını penaltılarla yenen Midyat Devlet Hastanesi futbol takımı şampiyon oldu.

Midyat Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizasyonuyla düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasına 29 takım katıldı.

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