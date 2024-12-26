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        Savur'da doğal gaz çalışması

        Mardin'in Savur ilçesinde bir mahallede daha doğal gaz çalışması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 17:58 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:07
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        Savur'da doğal gaz çalışması
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        Mardin'in Savur ilçesinde bir mahallede daha doğal gaz çalışması tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaplan Mahallesi'nde bir süre önce başlatılan doğal gaz altyapı çalışmaları tamamlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, mahallelere doğal gaz alt yapısı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Hamidi, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve modern altyapı hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

        Hamidi, "Kaplan Mahallesi'nde doğal gaz altyapısını tamamladıktan sonra yolların düzenlenmesi ve sokakların temizlenmesi için de yoğun bir çalışma başlattık. Halkımızın memnuniyeti bizim için her şeyden önemlidir." ifadelerini kullandı.

        Mahalle sakinleri de doğal gaz altyapısının tamamlanmasından ve yolların düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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