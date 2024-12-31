Türk Kızılay Mardin Şubesi 2024 yılı çalışmalarını değerlendirdi

TürkKızılay Mardin Şubesi, 2024 yılı faaliyetlerini açıkladı.

Türk Kızılay Mardin Şube Başkanı Abdulbasit Deniz, şubenin toplantı salonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yıl boyunca Mardin ve ilçelerindeki binlerce ihtiyaç sahibi kişiye ulaştıklarını söyledi.

Deniz, 2024 yılı boyunca gerçekleştirdikleri yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

500 gıda paketi, 130 hijyen paketi ve 2 bin 275 parça giyim malzemesi dağıtarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olduklarını belirten Deniz, "Ayrıca, doğum yapan annelerimize ve bebeklerine 170 sevgi bohçası ulaştırdık. Eğitim öğretim döneminde ise 1500 ailemize kırtasiye seti desteği sağladık." diye konuştu

Bu yıl 20 Haziran'da Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale ederek 2500 kişilik yemek ve kumanya desteği sağladıklarını anımsatan Deniz, şunları kaydetti: