Mardin'de beden eğitimi öğretmeni Türkiye Fair Play Ödülü aldı

Mardin'de yaşayan 33 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Mahmut Bulut, davranış dalında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) düzenlediği 2023 Türkiye Fair Play Ödülünü almanın sevincini yaşıyor.

Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan Bulut, 18 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen törende ödül almanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çocuklara yönelik projeler yaptığını belirten Bulut, çocukları teknoloji bağımlılığından uzak tutup sporla buluşturmayı hedeflediğini anlattı.

Bulut, şunları kaydetti:

"Yılın belirli dönemlerinde Milli Olimpiyat Komitesi tarafından şehirlerdeki belirli kişilere Fair-Play ödülü veriliyor. Ben de bu yıl Mardin'de mahalleleri gezerek sokaklardaki çocukları tespit ettim. Bir hedefim vardı. Bu vesileyle çıktığım yolda yüzlerce çocuğa ulaştım. Projem değer gördü. Fair-Play ödülüne layık gördüm. İnanıyorum ki çocukları teknoloji bağımlılığından kurtaracak tek şey sporla buluşmalarıdır."