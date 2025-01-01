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        Mardin'de beden eğitimi öğretmeni Türkiye Fair Play Ödülü aldı

        Mardin'de yaşayan 33 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Mahmut Bulut, davranış dalında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) düzenlediği 2023 Türkiye Fair Play Ödülünü almanın sevincini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 13:08 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:08
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        Mardin'de beden eğitimi öğretmeni Türkiye Fair Play Ödülü aldı
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        Mardin'de yaşayan 33 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Mahmut Bulut, davranış dalında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) düzenlediği 2023 Türkiye Fair Play Ödülünü almanın sevincini yaşıyor.

        Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan Bulut, 18 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen törende ödül almanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Çocuklara yönelik projeler yaptığını belirten Bulut, çocukları teknoloji bağımlılığından uzak tutup sporla buluşturmayı hedeflediğini anlattı.

        Bulut, şunları kaydetti:

        "Yılın belirli dönemlerinde Milli Olimpiyat Komitesi tarafından şehirlerdeki belirli kişilere Fair-Play ödülü veriliyor. Ben de bu yıl Mardin'de mahalleleri gezerek sokaklardaki çocukları tespit ettim. Bir hedefim vardı. Bu vesileyle çıktığım yolda yüzlerce çocuğa ulaştım. Projem değer gördü. Fair-Play ödülüne layık gördüm. İnanıyorum ki çocukları teknoloji bağımlılığından kurtaracak tek şey sporla buluşmalarıdır."

        Bulut, bu süreçte kendisine destek veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'a ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik'e teşekkür etti.

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