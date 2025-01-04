AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak Nusaybin'i ziyaret etti
AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, Nusaybin ilçesini ziyaret etti.
AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, Nusaybin ilçesini ziyaret etti.
Milletvekili Adak ve AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, AK Parti Nusaybin İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.
Ziyarette Adak ve Uncu, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Yıldızoğlu ile görüştü.
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