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        AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak Nusaybin'i ziyaret etti

        AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, Nusaybin ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:47 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:47
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        AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak Nusaybin'i ziyaret etti
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        AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, Nusaybin ilçesini ziyaret etti.

        Milletvekili Adak ve AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, AK Parti Nusaybin İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Ziyarette Adak ve Uncu, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Yıldızoğlu ile görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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