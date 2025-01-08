Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 12:28 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu gazetecilerle bir araya geldi
        ABONE OL

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu gazetecilerle bir araya geldi.

        Kentte bir otelde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Uncu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Mardin'in tanıtılması açısından basının önemine değinen Uncu, basın mensuplarının sürekli sahada olduğunu ve kentin kalkınması açısından önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

        Uncu, "Basın mensupları olarak büyük emekler harcıyorsunuz. Sürekli sahadasınız. Hep beraber bu memleketin kalkınması için elimizden geleni yapacağız. Mardin'i hak ettiği noktaya çalışacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        Önce kuzeninin sonra jandarmanın aracını çaldı!
        Önce kuzeninin sonra jandarmanın aracını çaldı!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        Tutaklanması talep edildi
        Tutaklanması talep edildi
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Kahreden kaza! Babası ile Gonca markete gidiyormuş!
        Kahreden kaza! Babası ile Gonca markete gidiyormuş!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri

        Benzer Haberler

        Mardin'de "Şiir Akşamları" etkinliği düzenlendi
        Mardin'de "Şiir Akşamları" etkinliği düzenlendi
        Mardin'de eve çarpan hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı
        Mardin'de eve çarpan hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı
        Mardin'de çarpışan otomobil ile kamyonetin sürücüleri yaralandı
        Mardin'de çarpışan otomobil ile kamyonetin sürücüleri yaralandı
        Mardin'de evin duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
        Mardin'de evin duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
        Mardin'de hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaral...
        Mardin'de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaral...