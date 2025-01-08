Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kavgada, B.A. (20) ile S.K. (40) silahla, F.B. (18) ise darbe sonucu yaralandı.

Yenişehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

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