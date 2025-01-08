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        Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 18:31 Güncelleme: 08.01.2025 - 18:31
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        Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Yenişehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, B.A. (20) ile S.K. (40) silahla, F.B. (18) ise darbe sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen B.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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