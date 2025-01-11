Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 59 bin 903 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında aralık ayında iç hat yolcu trafiği 59 bin 555, dış hat yolcu trafiği ise 348 olmak üzere toplam 59 bin 903 oldu.

Geçen ay, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 438, dış hatlarda 4 olmak üzere toplam 442'ye ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralık ayında toplam 727 ton oldu.