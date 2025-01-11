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        Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 14:45 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:45
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        Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Nusaybin-Midyat kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ADP 802 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan sürücü Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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