Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Nusaybin-Midyat kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ADP 802 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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