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        Mardin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Savur ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 18:56 Güncelleme: 20.01.2025 - 18:56
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        Mardin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Savur ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Safa Mahallesi tarihi Savur Çarşısı'nda iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada M.Ç. (35) ve Ö.B. (30) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Savur Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesindeki müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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