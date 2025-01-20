Mardin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Mardin'in Savur ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Savur ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Safa Mahallesi tarihi Savur Çarşısı'nda iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.Ç. (35) ve Ö.B. (30) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Savur Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesindeki müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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