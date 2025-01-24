Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Gürgöze Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 EM 122 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan A.Y. (19), A.T. (22), M.G.B. (18) ve A.Y. (21) yaralandı.
Yaralılar, Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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