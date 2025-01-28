Mardin'de silahla havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Ayrıca, şüphelilerden birine ve olayda kullanılan motosikletin ruhsat sahibine, "sürücü belgesiz araç kullanılmasına izin vermek, tescilli aracı plakasız kullanmak, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak, sürücünün koruma başlığı kullanmaması" gerekçesiyle 57 bin 219 lira idari para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenituran Mahallesi'nde 25 Ocak'ta 23.50 sıralarında silahla havaya ateş açıldı.

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