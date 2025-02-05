Mardin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenikent Mahallesi 999. Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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