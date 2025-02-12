Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırsal Yeniköy Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı.

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