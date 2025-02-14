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        Mardin'de bariyerlere çarpan tırda yangın çıktı, sürücü yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bariyerlere çarparak alev alan tırın sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:37 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:20
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        Mardin'de bariyerlere çarpan tırda yangın çıktı, sürücü yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bariyerlere çarparak alev alan tırın sürücü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Mardin-Şırnak kara yolunun kırsal Bakacak Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle tır alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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