Mardin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 2 zanlı tutuklandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulan uyuşturucuyu taksi ile Kızıltepe ilçesine getirerek satmak isteyenlere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Takside ve şüphelilerin evinde yapılan aramada, 5 bin 500 uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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