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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 2 zanlı tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:19 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:19
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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 2 zanlı tutuklandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulan uyuşturucuyu taksi ile Kızıltepe ilçesine getirerek satmak isteyenlere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Takside ve şüphelilerin evinde yapılan aramada, 5 bin 500 uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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