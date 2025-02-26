Mardin Büyükşehir Belediyesi ramazan öncesi denetimlerini sıkılaştırdı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, denetimlerde özellikle ürünlerin son kullanma tarihlerini, ekmek gramajlarını ve işletmelerin hijyen standartlarına uygunluğunu detaylı bir şekilde inceliyor.

Eksiklik tespit edilen işletmelere uyarılar yapılırken, ciddi ihlallerde ise cezai işlemler uygulanıyor.

Ramazan ayı boyunca da devam edecek olan denetimlerle ilgili açıklama yapan Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketebilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Vatandaşlar da herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında belediyenin ilgili birimlerine şikayette bulunabilecekleri konusunda bilgilendirildi.