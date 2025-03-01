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        Mardin'de tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 23:39 Güncelleme: 01.03.2025 - 23:45
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        Mardin'de tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Mardin-Şırnak kara yolu 8 Mart Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 27 AKN 31 plakalı tır ile 47 H 0403 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlardaki Şehmus Ç. (62), Perişan Ç. (60), Fırat E. (28) ve Mihrican A. (22) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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