Mardin'de tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mardin-Şırnak kara yolu 8 Mart Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 27 AKN 31 plakalı tır ile 47 H 0403 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlardaki Şehmus Ç. (62), Perişan Ç. (60), Fırat E. (28) ve Mihrican A. (22) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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