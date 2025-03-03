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        Mardin'de devrilen yakıt yüklü tankerin sürücü yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakıt yüklü tankerin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:47 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:51
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        Mardin'de devrilen yakıt yüklü tankerin sürücü yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakıt yüklü tankerin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tanker, devrildi.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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