Mardin'de devrilen yakıt yüklü tankerin sürücü yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakıt yüklü tankerin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakıt yüklü tankerin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tanker, devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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