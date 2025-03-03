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        Mardin'de bir kişi site bahçesinde ölü bulundu

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir kişi site bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 20:24 Güncelleme: 03.03.2025 - 20:24
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        Mardin'de bir kişi site bahçesinde ölü bulundu
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir kişi site bahçesinde ölü bulundu.

        Yalım Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde yerde hareketsiz halde bir kişi olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekipler, hareketsiz halde bulunan kişinin Enes Sait E. (18) olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gencin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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