Mardin'de bir kişi site bahçesinde ölü bulundu

Gencin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Ekipler, hareketsiz halde bulunan kişinin Enes Sait E. (18) olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalım Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde yerde hareketsiz halde bir kişi olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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