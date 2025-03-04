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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun DİKA'yı ziyaret etti

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Dicle Kalkınma Ajansı'nı (DİKA) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:27 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:27
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun DİKA'yı ziyaret etti
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Dicle Kalkınma Ajansı'nı (DİKA) ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Akkoyun, Vali Yardımcısı Hasan Kurt ile DİKA'ya ziyarette bulundu.

        Ziyarette, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç, bölge planı, vizyon ve stratejik öncelikler, tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler, sosyal girişimcilik, güçlendirme ve uyum projesi, sosyal kapsayıcı yeşil geçiş projesi, yerel kalkınma hamlesi ve coğrafi işaretli tescil çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        DİKA'nın bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü projeler ve stratejik önceliklerin ele alındığı ziyarette, sosyal girişimcilik ve yeşil dönüşüm gibi önemli konuların bölgeye sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

        Vali Akkoyun, DİKA'nın bölge kalkınmasına yönelik çalışmalarını takdir ederek, kurumun projelerinin Mardin ve çevresine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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