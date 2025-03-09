Mardin'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı" düzenlendi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Artuklu ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programına katılan Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, katılımcılara karanfil verdi.

Koyun, yaptığı konuşmada, kadınların hayatın her alanında önemli rollere sahip olduğunu belirtti.

Koyun, şunları kaydetti:

"Sizler, merhamet, sevgi, hoşgörü ve özverinin timsali olarak kültürümüzde ve inancımızda önemli bir konuma sahipsiniz. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de kadınlarımız, başarı, mücadele ve azimleriyle bizlere ilham kaynağı olmaya devam etmektedirler."

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hülya Savaş da konuşma yaptı.

Programa, şehit ve gazilerin anne ile eşleri ile farklı mesleklerden kadınlar katıldı.