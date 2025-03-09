Kızıltepe'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi

Kızıltepe Kaymakamlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaymakam Abdullah Şahin'in eşi Emine Şahin, programa katılan kadınlarla sohbet etti.

Şahin, kadınların hayatta önemli rollere sahip olduklarını belirtti.

Programa, şehit ve gazilerin anne ve eşleri ile farklı mesleklerden kadınlar katıldı.