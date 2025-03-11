Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Dargeçit'te iftar programı düzenlendi

        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Dargeçit ilçesinde iftar program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Dargeçit'te iftar programı düzenlendi
        ABONE OL

        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Dargeçit ilçesinde iftar program gerçekleştirildi.

        Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "İlçe İftar Programları" kapsamında Dargeçit ilçesindeki bir düğün salonunda iftar programı düzenlendi.

        Vali Tuncay Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

        Dargeçit ilçesinde ramazan ayının manevi ikliminde aynı sofranın etrafında bir araya gelerek birlik ve beraberliği pekiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Aziz milletimiz ramazanı, sevinç, kardeşlik ve muhabbet gibi bizi biz yapan değerlerin en güçlü şekilde yaşandığı bir rahmet mevsimi olarak görmektedir. Yıllardır bu kadim topraklarda devletimizin, bayrağımızın ve ezanımızın yanında sağlam bir duruş gösterdiğiniz, huzur, güven ve istikrardan yana taraf olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, kültürden sanata her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadık. Devletimizin sağlam iradesi ve aziz milletimizin tam desteğiyle sağlanan huzur ortamı birçok güzel gelişmeye zemin hazırlamıştır. Hamdolsun ki ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Mardin'imizde ve Dargeçit'imizde de aynı iklim hakim. Kadim şehrimizin artık her köşesinde huzur, güven ve istikrar var. Devletimiz siz kıymetli hemşehrilerimizin ihtiyaç anlarında her daim yanınızdadır ve yanında olmaya devam edecektir"

        Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek de bir konuşma yaptı.

        Programa, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Cumhuriyet Savcısı Çağıl Ayan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        İki belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        ABD'de Filistinli aktivist tutuklandı
        ABD'de Filistinli aktivist tutuklandı
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Bitcoin kasımdan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin kasımdan bu yana en düşük seviyede
        Solskjaer: Mağlubiyetten ders alacağız
        Solskjaer: Mağlubiyetten ders alacağız
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        ABD borsalarında resesyon paniği
        ABD borsalarında resesyon paniği
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Farklı ülkelerin Ramazan gelenekleri!
        Farklı ülkelerin Ramazan gelenekleri!
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı

        Benzer Haberler

        Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de Yeşilay gönüllüleri iftar programında buluştu
        Mardin'de Yeşilay gönüllüleri iftar programında buluştu
        Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Mardin'de at ve eşek kesen şüpheli yakalandı
        Mardin'de at ve eşek kesen şüpheli yakalandı
        Mardin'de at ve eşek kesen kişiye gözaltı
        Mardin'de at ve eşek kesen kişiye gözaltı