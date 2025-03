Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Dargeçit'te iftar programı düzenlendi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Dargeçit ilçesinde iftar program gerçekleştirildi.

Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "İlçe İftar Programları" kapsamında Dargeçit ilçesindeki bir düğün salonunda iftar programı düzenlendi.

Vali Tuncay Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Dargeçit ilçesinde ramazan ayının manevi ikliminde aynı sofranın etrafında bir araya gelerek birlik ve beraberliği pekiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz ramazanı, sevinç, kardeşlik ve muhabbet gibi bizi biz yapan değerlerin en güçlü şekilde yaşandığı bir rahmet mevsimi olarak görmektedir. Yıllardır bu kadim topraklarda devletimizin, bayrağımızın ve ezanımızın yanında sağlam bir duruş gösterdiğiniz, huzur, güven ve istikrardan yana taraf olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, kültürden sanata her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadık. Devletimizin sağlam iradesi ve aziz milletimizin tam desteğiyle sağlanan huzur ortamı birçok güzel gelişmeye zemin hazırlamıştır. Hamdolsun ki ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Mardin'imizde ve Dargeçit'imizde de aynı iklim hakim. Kadim şehrimizin artık her köşesinde huzur, güven ve istikrar var. Devletimiz siz kıymetli hemşehrilerimizin ihtiyaç anlarında her daim yanınızdadır ve yanında olmaya devam edecektir"

Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek de bir konuşma yaptı.

Programa, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Cumhuriyet Savcısı Çağıl Ayan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.