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        Mardin Yeşilli'de "Kentsel Dönüşüm Projesi"nin 1. etabı bitme aşamasına geldi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Mardin'in Yeşilli Belediyesince yürütülen "Kentsel Dönüşüm Projesi"nin 1. etabı bitme aşamasına geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:25 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:40
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        Mardin Yeşilli'de "Kentsel Dönüşüm Projesi"nin 1. etabı bitme aşamasına geldi
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Mardin'in Yeşilli Belediyesince yürütülen "Kentsel Dönüşüm Projesi"nin 1. etabı bitme aşamasına geldi.

        Yeşilli ilçesinde projenin 1. etabında yürütülen çalışmalar kapsamında 415 yapı ve 627 bağımsız birim yıkıldı, geriye kalan 16 yapı ve 96 bağımsız birimin yıkım çalışmaları devam ediyor.

        Kentin mimarisine uygun yapılan 140 konut, 60 dükkan, cami, otel, taziye evi, otopark inşaatının da yüzde 95'i tamamlandı.

        Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Gül ve Tepebaşı mahallelerindeki riskli binaların yıkım çalışmalarını ve yeni yapıların yapım çalışmalarını inceledi.

        Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin tamamlanmasıyla ilçenin bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

        Çarpık kentleşmenin ilçeye yakışmadığını, bu kapsamda çalışmaları titizlikle yürüttüklerini bildiren Demir, medeniyetler kenti Mardin'e uygun yerel ve yatay mimariye dikkat ettiklerini belirtti.

        Bu vizyonla ilçeyi yeniden imar ve inşa etmeyi hedeflediklerini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

        "Merkeze en yakın ve genç ilçesinde Mardin kimliğine yakışacak şekilde bir mimari yapıyı ortaya çıkardık. İnşallah bu diğer ilçelerimize de emsal olur. Şu anda bulunduğumuz alan içinde yaklaşık 700 yapı yıkılmış. 11 bin hak sahibi ile görüşülmüş. Görüşmelerde projeyi anlatırken bugünkü hale geleceğini inandırmakta güçlük çektik. 'Adımız ak olduğu gibi alnımızda ak olacak.' dedik. Bugün alnımız ak. İlçemizi halkımızın desteği ile bu hale getirdik. 1. etabın yüzde 95'i bitti. Müteahhitlerimiz burada, yaklaşık 15-20 gün içinde teslim edilecek hale getirecekler. Şu anda son yıkımlarımızı da yapıyoruz."

        İlçede 2. etap çalışmalarının da yakın bir zamanda başlayacağını bildiren Demir, birkaç hafta içerisinde ihale yapılacağını dile getirdi.

        Demir, "2. etapta, 140 konut ve 140 dükkan daha ilave edilecek. 2. etap, 1. etabın 2 katı daha büyük." dedi.

        Belediyecilikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek aldıklarını belirten Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve ilçe sakinlerine destekleri için teşekkür etti.

        Uncu da yaklaşık 13 bin 500 nüfuslu ilçenin neredeyse iki katının ilçe dışında yaşadığını belirtti.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla tersine göç yaşanacağını kaydeden Uncu, "Göçün olmaması için iyi bir kent, ekonomi ve yapılaşma olması gerekiyor. Kentsel dönüşüm ile ilçeye değer katıldı. Yeşilli'nin artık göç alan bir yer olacağını düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra Yeşilli'yi kentsel dönüşümün iyi örnekleri arasında tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek şekilde gösterebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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