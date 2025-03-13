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        Midyat'ta denetimli serbestlik çalışmaları değerlendirildi

        Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında denetimli serbestlik çalışmalarının değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:24 Güncelleme: 13.03.2025 - 17:15
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        Midyat'ta denetimli serbestlik çalışmaları değerlendirildi
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        Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında denetimli serbestlik çalışmalarının değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

        Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından Midyat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde denetimli serbestlik çalışmalarının değerlendirildiği toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlık etti.

        Toplantıda, denetimli serbestlik hizmetlerinden yararlanan yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve bu süreçte ihtiyaçlarının karşılanması konusu ele alındı.

        Bu kapsamda, İŞKUR'un hibe programları ve projelerin mevcut durumu hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, ihtiyaç sahibi 35 yükümlüye sağlanan kışlık giysi ve gıda yardımları değerlendirildi.

        Ramazan ve Kurban bayramlarında ihtiyaç sahibi yükümlülere yapılması planlanan giyim yardımları hakkında da kararın alındığı toplantıda, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Dargeçit Adalet Ormanı'nda ağaç dikme etkinliğinin düzenlenmesi de kararlaştırdı.

        Toplantıda, yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması ve yeni projeler geliştirilmesi konularında da fikir alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol da katıldı.

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