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        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Nusaybin'de iftar programı düzenlendi

        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Nusaybin ilçesinde iftar program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:19 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:14
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        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Nusaybin'de iftar programı düzenlendi
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        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Nusaybin ilçesinde iftar program gerçekleştirildi.

        Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "İlçe İftar Programları" kapsamında Nusaybin ilçesindeki bir düğün salonunda iftar programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Tuncay Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in huzurunu yaşadıklarını söyledi.

        Nusaybin'de aynı sofranın etrafında toplanarak birlik ve beraberliği pekiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akkoyun, ramazan ayı öncesinden başlayarak Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından 10 ilçede ihtiyaç sahibi 17 bin 500 aileye toplam 28 milyon lira yardım yapıldığını bildirdi.

        Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Mardin Büyükşehir Belediyemiz tarafından ise şu ana kadar 50 bin gıda kolisi hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediliyor. Ayrıca, ramazan ayı boyunca Aşevimizde, Türk Kızılay işbirliğiyle günlük 4-5 bin kişilik yemek pişirilmekte, fırınımızda ise günlük 10 bin ekmek üretilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Her gün bir ilçede 'Kardeşlik Sofrası' etkinliğimizde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkındaki iftar çadırımızda her gün 1000 kişiye iftar ikram ediyoruz. Bu mübarek ayın, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim bizleri sağlık ve afiyetle Ramazan Bayramı'na da ulaştırsın inşallah."

        Programda, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır de konuşma yaptı.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcısı Murat Bulut, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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