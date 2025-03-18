Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:53 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
        ABONE OL

        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaymakam Şahin, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü ve "Şehitleri Anma Gününü" idrak etmenin onuru ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Çanakkale Savaşı boyunca her günü tekbirle karşılayan ve her şafakta dirilen bir inançla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman askerleri saygı ve rahmetle andığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

        "Asırlardır bu toprakları bizlere vatan yapma uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mukaddes mirasları layıkıyla korumak, gelecek nesillerimize devraldığımız değerleri teslim edebilmek, memleketimizin istikbali için var gücümüzle çalışmak hepimizin en büyük sorumluluğudur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        Çinli yapay zekaya yasak kararı!
        Çinli yapay zekaya yasak kararı!
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"

        Benzer Haberler

        Mardin'de bir kişinin kapalı yöntemle böbreğindeki darlık onarıldı
        Mardin'de bir kişinin kapalı yöntemle böbreğindeki darlık onarıldı
        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanak...
        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanak...
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Za...
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Za...
        Mardin'de müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
        Mardin'de cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
        Nusaybin'de cami inşaatının iskelesi çöktü: 2 işçi ağır yaralı
        Nusaybin'de cami inşaatının iskelesi çöktü: 2 işçi ağır yaralı