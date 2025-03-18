Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Şahin, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü ve "Şehitleri Anma Gününü" idrak etmenin onuru ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çanakkale Savaşı boyunca her günü tekbirle karşılayan ve her şafakta dirilen bir inançla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman askerleri saygı ve rahmetle andığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Asırlardır bu toprakları bizlere vatan yapma uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mukaddes mirasları layıkıyla korumak, gelecek nesillerimize devraldığımız değerleri teslim edebilmek, memleketimizin istikbali için var gücümüzle çalışmak hepimizin en büyük sorumluluğudur."