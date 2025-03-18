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        Savur Belediyesi 2 aracı hizmete aldı

        Mardin'in Savur Belediyesi, 2 yeni aracı hizmete aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:12 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:12
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        Savur Belediyesi 2 aracı hizmete aldı
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        Mardin'in Savur Belediyesi, 2 yeni aracı hizmete aldı.

        Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, yaptığı açıklamada, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle 2 yeni aracı hizmete aldıklarını söyledi.

        Yeni araçlarla yol yapım ve bakım çalışmaları, altyapı hizmetleri ve çevre düzenleme faaliyetlerini daha hızlı ve verimli şekilde sürdüreceklerini bildiren Hamidi, ilçe için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

        Hamidi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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