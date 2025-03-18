Savur Belediyesi 2 aracı hizmete aldı

Mardin'in Savur Belediyesi, 2 yeni aracı hizmete aldı.

Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, yaptığı açıklamada, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle 2 yeni aracı hizmete aldıklarını söyledi.

Yeni araçlarla yol yapım ve bakım çalışmaları, altyapı hizmetleri ve çevre düzenleme faaliyetlerini daha hızlı ve verimli şekilde sürdüreceklerini bildiren Hamidi, ilçe için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Hamidi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a katkılarından dolayı teşekkür etti.