Mardin ve Elazığ'da "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi.

Mardin'de Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Enver Türkmen Kur'an-ı Kerim okudu.

Programda, Vali Tuncay Akkoyun, 9 şehit yakınına ve 1 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

Akkoyun, törende yaptığı konuşmada, şehit ve gaziliğin önemine dikkati çekerek, her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.

"Şehitlerimiz çok önemli bir emanet bırakıyor bizlere. Vatan ve kutsal değerlerimiz, birlik ve beraberliğimiz. Bunun için şehit oldular. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkarak birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğiz. Ayrıca şehitlerimizin emaneti olan şehit ailelerimiz, başımızın üzerindedir." ifadelerini kullanan Akkoyun, sadece bir gün değil yılın her günü şehit ailelerine hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu belirtti.

Barış Pınarı Harekatı'nda gazi olan İbrahim Arı da Devlet Övünç Madalyası almanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Törene, şehit yakınları, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, Mardin Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Velit Alptekin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mardin Şube Başkanı Mehmet Akpulat ve kurum müdürleri katıldı.

- Elazığ

Elazığ Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen törende, Vali Numan Hatipoğlu, 5 şehit yakını ve 2 gazi yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin şehitlerin kendilerine emaneti olduğunu belirtti.

Onların ortaya koyduğu fedakarlığın her türlü takdirin ve sözün üzerinde olduğunu ifade eden Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Yine gazilerimiz aynı şekilde fedakarlıklarıyla her zaman için ülkemizde göğsümüzü kabartmıştır. Bugün Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde, bu anlamlı programda sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyduğumu ifade etmek isterim. Tüm şehitlerimize yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve sıhhat içerisinde aileleri ile birlikte hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Bizim için şehitlik ve gazilik mertebeleri her türlü rütbenin ve her türlü payenin çok çok üzerindedir."

Programa, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.