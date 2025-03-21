Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat'ta ramazan ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:17 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat'ta ramazan ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Midyat Belediyesince Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Abdurrahman Önül ve Recep Arslan sahne aldı.

        Belediye Başkanı Veysi Şahin, ramazan ayının manevi atmosferini ilçe sakinleriyle paylaşma amacıyla düzenlenen etkinlikte, ilahi ve ezgilerle dolu bir gece yaşandığını söyledi.

        Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Şahin, "Ramazan boyunca düzenlenen çeşitli programlarla ilçe sakinlerine unutulmaz bir ramazan deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

        Programa, AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet İleri ve AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        "ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek"
        "ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek"
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Sahte akaryakıt fişi operasyonunda gözaltılar var!
        Sahte akaryakıt fişi operasyonunda gözaltılar var!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Eğitim Bakanlığının kapatılması için imza attı
        Eğitim Bakanlığının kapatılması için imza attı
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu

        Benzer Haberler

        Mardin'de üniversite öğrencileri yalnız yaşayan kadını ziyaret etti
        Mardin'de üniversite öğrencileri yalnız yaşayan kadını ziyaret etti
        Mardin'de "Üç Kuşak İftarda Buluşuyor Projesi" kapsamında iftar programı dü...
        Mardin'de "Üç Kuşak İftarda Buluşuyor Projesi" kapsamında iftar programı dü...
        Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin öğrencilerle iftarda buluştu
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin öğrencilerle iftarda buluştu
        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, öğrencilerle sahurda buluştu
        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, öğrencilerle sahurda buluştu
        Mardin 1969 Spor'un konuğu Zonguldak Spor FK
        Mardin 1969 Spor'un konuğu Zonguldak Spor FK