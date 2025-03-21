Midyat'ta ramazan ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Mardin'in Midyat ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Mardin'in Midyat ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Midyat Belediyesince Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Abdurrahman Önül ve Recep Arslan sahne aldı.
Belediye Başkanı Veysi Şahin, ramazan ayının manevi atmosferini ilçe sakinleriyle paylaşma amacıyla düzenlenen etkinlikte, ilahi ve ezgilerle dolu bir gece yaşandığını söyledi.
Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Şahin, "Ramazan boyunca düzenlenen çeşitli programlarla ilçe sakinlerine unutulmaz bir ramazan deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.
Programa, AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet İleri ve AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış da katıldı.
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