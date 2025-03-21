Midyat'ta ramazan ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Programa, AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet İleri ve AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış da katıldı.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Şahin, "Ramazan boyunca düzenlenen çeşitli programlarla ilçe sakinlerine unutulmaz bir ramazan deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, ramazan ayının manevi atmosferini ilçe sakinleriyle paylaşma amacıyla düzenlenen etkinlikte, ilahi ve ezgilerle dolu bir gece yaşandığını söyledi.

Midyat Belediyesince Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Abdurrahman Önül ve Recep Arslan sahne aldı.

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