Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        MARSU Genel Müdürü Murat Erçin'den "Dünya Su Günü" mesajı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürü Murat Erçin, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 21:47 Güncelleme: 22.03.2025 - 21:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        MARSU Genel Müdürü Murat Erçin'den "Dünya Su Günü" mesajı
        ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürü Murat Erçin, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Erçin, mesajında temiz, sağlıklı ve yeterli suya erişimde dünyanın birçok bölgesinde büyük sıkıntılar yaşandığını aktardı.

        Su kaynaklarının şehir, tarım ve endüstri alanlarında verimli kullanılmasının Mardin için kritik öneme sahip olduğunu belirten Erçin, şunları kaydetti:

        "Şehir merkezlerinde modern içme suyu altyapı tesislerine yapılan yatırımların artırılarak mevcut tatlı su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması, GAP sulama yatırımlarının tamamlanarak tarımsal sulamada yeraltı su kaynaklarının kullanımının terk edilmesi ve modern sulama tekniklerinin uygulanması, sanayide geri dönüşüm ve arıtma tesislerinin üretim süreçlerine entegre edilmesi tatlı su kaynaklarımızın korunması açısından büyük önem taşımaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        91 şüpheli için 34savcı görevlendirildi
        91 şüpheli için 34savcı görevlendirildi
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Emniyet ifadesinde ne dediler?
        Emniyet ifadesinde ne dediler?
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Filiz Akın vefat etti
        Filiz Akın vefat etti
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!

        Benzer Haberler

        Müdür yardımcısı, öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı; o anlar kamera...
        Müdür yardımcısı, öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı; o anlar kamera...
        Mardin'de boğazına cisim kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı
        Mardin'de boğazına cisim kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı
        Mardin 1969 Spor-Zonguldakspor: 2-0
        Mardin 1969 Spor-Zonguldakspor: 2-0
        Mardin'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Mardin'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Mardin'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü için farkındalık etkinliği düzen...
        Mardin'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü için farkındalık etkinliği düzen...
        Mardin'de kaçak su kullanımına karşı denetimler sürüyor
        Mardin'de kaçak su kullanımına karşı denetimler sürüyor