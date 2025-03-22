MARSU Genel Müdürü Murat Erçin'den "Dünya Su Günü" mesajı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürü Murat Erçin, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erçin, mesajında temiz, sağlıklı ve yeterli suya erişimde dünyanın birçok bölgesinde büyük sıkıntılar yaşandığını aktardı.

Su kaynaklarının şehir, tarım ve endüstri alanlarında verimli kullanılmasının Mardin için kritik öneme sahip olduğunu belirten Erçin, şunları kaydetti:

"Şehir merkezlerinde modern içme suyu altyapı tesislerine yapılan yatırımların artırılarak mevcut tatlı su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması, GAP sulama yatırımlarının tamamlanarak tarımsal sulamada yeraltı su kaynaklarının kullanımının terk edilmesi ve modern sulama tekniklerinin uygulanması, sanayide geri dönüşüm ve arıtma tesislerinin üretim süreçlerine entegre edilmesi tatlı su kaynaklarımızın korunması açısından büyük önem taşımaktadır."