Midyat'ta marketlerde denetim
Mardin'in Midyat ilçesinde marketlerde denetim yapıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde marketlerde denetim yapıldı.
Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Şehmuz Gümüş, denetimlerin ramazan ayı boyunca aralıksız devam edeceğini belirterek, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.
Gümüş, "Amacımız, vatandaşlarımızın ramazan ayını huzur içinde geçirmelerini sağlamak ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmalarını önlemektir. Bu nedenle, denetimlerimizi titizlikle sürdüreceğiz." dedi.
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