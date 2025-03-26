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        Mardin'de ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi hazırladı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Bahçelievler İlkokulunda okuyan öğrencilerin harçlıklarıyla hazırladığı ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 13:59 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:09
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        Mardin'de ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi hazırladı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Bahçelievler İlkokulunda okuyan öğrencilerin harçlıklarıyla hazırladığı ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

        Okuldan yapılan açıklamaya göre, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında öğrenciler biriktirdikleri harçlıklarla ihtiyaç sahibi aileler için ramazan kolisi hazırlama kararı aldı.

        Öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarla öğretmenlerinin ve velilerinin desteğiyle aldıkları bakliyat, yağ, şeker, un, çay ve makarna gibi temel gıda malzemeleriyle 135 yardım kolisi hazırladı.

        Hazırlanan koliler, okul yönetimi tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

        Öğrencilerin bu duyarlılığı takdir gördü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen okul müdürü Mehmet Ali Demir, ramazanda paylaşmanın ve yardımlaşmanın değerini bir kez daha hatırlamak için ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere öğrencilerle gıda kolileri hazırladıklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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