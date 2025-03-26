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        Midyat'ta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

        Mardin'in Midyat ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 23:52 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:52
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        Midyat'ta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
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        Mardin'in Midyat ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Hacı Kasım Altunkaya Camisindeki programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Teravih namazının ardından, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz cemaate Kadir Gecesi'nin önemini ve faziletini anlattı.

        Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlitler okundu, dualar edildi.

        Programın ardından Midyat Belediyesince cami avlusunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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