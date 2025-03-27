Mardin Büyükşehir Belediyesine ait araçlar bayramda ücretsiz olacak

30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak uygulama ile vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayram süresince belediye bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları ücretsiz olarak kullanılabilecek.

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