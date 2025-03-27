Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Büyükşehir Belediyesine ait araçlar bayramda ücretsiz olacak

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramında vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 14:52 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Büyükşehir Belediyesine ait araçlar bayramda ücretsiz olacak
        ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramında vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayram süresince belediye bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları ücretsiz olarak kullanılabilecek.

        30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak uygulama ile vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Çin’in yapay zekalı sansür ağı
        Çin’in yapay zekalı sansür ağı
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Omega-3 tüketmenin şaşırtan faydaları!
        Omega-3 tüketmenin şaşırtan faydaları!

        Benzer Haberler

        4 metre derinliğindeki kuyuya düşüp yaralandı
        4 metre derinliğindeki kuyuya düşüp yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Mardin'de su kuyusuna düşen kişi yaralandı
        Mardin'de su kuyusuna düşen kişi yaralandı
        Midyat'ta üniversite alanına 400 fidan dikildi
        Midyat'ta üniversite alanına 400 fidan dikildi
        Midyat'ta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
        Midyat'ta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
        Mardin'de ev yangını; 5 kişi dumandan etkilendi
        Mardin'de ev yangını; 5 kişi dumandan etkilendi